Stroef Oranje spoelt kater uit Parijs maar half weg tegen Gibraltar

Met het oog op de EK-kwalificatie is de bescheiden score van Nederland tegen Gibraltar geen ramp, want de UEFA hanteert als onderscheidend criterium bij een gelijk aantal punten het onderling resultaat en niet het doelsaldo, zodat monsterzeges tegen de kleintjes vrijwel zeker niet de doorslag gaan geven.

Het was in De Kuip een mooie avond voor Mats Wieffer, die zijn Oranje-debuut mocht maken. Bondscoach Ronald Koeman was te spreken over hetgeen de Feyenoord-middenvelder in zijn eerste week bij Oranje had laten zien. Door de basisplaats van Wieffer én Wout Weghorst stonden er twee spelers aan de aftrap die hun eerste stappen als voetballer zetten bij RKSV NEO in het Twentse Borne.

Wieffer was bepaald geen bleue debutant. In de eerste helft was hij de speler met de meeste balcontacten op het veld. In zijn eentje beroerde hij zelfs vaker de bal dan het complete elftal van Gibraltar bij elkaar.

In vergelijking met de 4-0 nederlaag in Parijs waren er ditmaal ook basisplaatsen voor Wout Weghorst, de van een schorsing teruggekeerde Denzel Dumfries en de van ziekte herstelde Matthijs de Ligt.

Het spelbeeld was, zoals verwacht mocht worden in een wedstrijd tussen de nummer 6 en de nummer 200 van de FIFA-ranking. Oranje domineerde vrijwel totaal en Gibraltar hing voor het doel. In het overvolle strafschopgebied viel de bal in de eerste helft maar één keer goed. Op een voorzet van Dumfries kopte Memphis Depay in zijn 88e interland zijn 44e Oranje-goal tegen het net.

Met Cody Gakpo en Donyell Malen als frisse flankenspelers voor Steven Berghuis en Georginio Wijnaldum ging het Nederlands elftal op jacht naar een ruimere marge. Die kwam vrij snel, toen Nathan Aké de bal in het doel kopte, wederom op aangeven van Dumfries (2-0).

Nathan Aké kopt de 2-0 binnen, de linksback was een van de gevaarlijkste Oranje-spelers. Ⓒ ANP/HH

Meteen daarna kwam Nederland met elf tegen tien te staan, nadat Liam Walker van Gibraltar een rotschop uitdeelde aan Wieffer. Met een man meer wist Oranje niet overdreven veel meer af te dwingen tegen de ploeg van de Apenrots, die zich heeft bekwaamd in tegenhouden en al anderhalf jaar geen monsternederlaag meer heeft geleden.

Gakpo stelde de zeker niet onverdienstelijk spelende Gibraltar-doelman Dayle Coleing op de proef, maar de goalie wist het harde schot weg te boksen. Virgil van Dijk vormde onderhand een eenmansverdediging en doelman Jasper Cillessen zag de bal in de tweede helft alleen maar uit de verte.

Met Daley Blind, Davy Klaassen en Tyrell Malacia als vervangers voor Wieffer, Depay en De Ligt ging Oranje op jacht naar een ruimere voorsprong. Die kwam er in de slotfase en ondanks het grote aantal aanvallers op het veld was het opnieuw Aké die doel trof met een van richting veranderd schot (3-0). In de slotfase beleefde in navolging van Wieffer ook Niels Hartman een mooi moment. De in Schoonhoven geboren middenvelder, die als tiener enkele jaren op Gibraltar woonde, maakte als invaller zijn debuut voor de nationale ploeg van Gibraltar.