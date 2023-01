Opnieuw oud-winnaar Dakar Rally uitgeschakeld door ongeluk, Sanders pakt dagzege

Ricky Brabec. Ⓒ ANP/HH

De Australische motorcoureur Daniel Sanders heeft zijn eerste ritwinst in de Dakar Rally dan toch te pakken. De rijder van GasGas was de snelste in de derde etappe tussen Al-Ula en Ha'il. Op de eerste dag was hij zijn ritwinst na een tijdstraf nog kwijtgeraakt aan Ricky Brabec. De Amerikaan, winnaar van de rally in 2020, moest dinsdag na een val opgeven.