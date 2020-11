ADO bevestigt het ontslag van Aleksandar Rankovic

„Het is een vervelend en moeilijk besluit, maar het belang van de club staat voorop. Dat heeft, na zorgvuldig overleg, in deze beslissing geresulteerd”, zegt algemeen directeur Mohammed Hamdi. Ook assistent-trainer Richard Knopper moet weg bij ADO.

De 42-jarige Rankovic kreeg na de nederlaag tegen FC Twente (2-4) zaterdagavond te horen dat op zijn aanwezigheid geen prijs meer wordt gesteld. In de raad van commissarissen zou geen draagvlak meer voor hem zijn.

ADO stelde voor om een bericht op te stellen, waarin werd gerept over ’in goed overleg’, maar van de trainer zelf mocht duidelijk worden dat de beslissing volledig voor rekening van ADO Den Haag komt.

Voor Rankovic komt de beslissing niet uit de lucht vallen. De resultaten van de onevenwichtige selectie vallen tegen en nadat zijn assistenten Michele Santoni en Rick Hoogendorp uit de wind werden gehouden door ze naar het tweede terug te zetten, voelde de hoofdtrainer de bui al hangen.

ADO nam in de afgelopen transfertermijn afscheid van diverse ervaren clubspelers, onder wie Tom Beugelsdijk, Lex Immers, Aaron Meijers en Danny Bakker. Daarvoor in de plaats kwamen nogal wat onbekende spelers binnen en Rankovic moest van dat bonte gezelschap zo snel mogelijk een eenheid zien te maken. Daar slaagde hij om uiteenlopende redenen niet in.

"Er was helaas geen sprake van een goede match"

„We hebben Aleksandar afgelopen zomer met bepaalde verwachtingen aangesteld, maar de samenwerking heeft ons in meerdere opzichten niet gebracht wat we ervan gehoopt hadden. Er was helaas geen sprake van een goede match en daardoor werd het perspectief gaandeweg steeds minder”, lichtte Martin Jol toe, hoofd van het zogenoemde Technisch Hart.

Rankovic was bezig aan zijn eerste seizoen bij de Haagse club. Onder zijn leiding haalde ADO vier punten uit acht wedstrijden. De Haagse ploeg neemt momenteel de zestiende plaats in op de ranglijst van de eredivisie. Rankovic speelde tussen 2005 en 2011 voor ADO. De oud-middenvelder was als jeugdtrainer ook al actief voor de Haagse club. Hij is de tweede trainer in de eredivisie die zijn club verlaat. John van den Brom verruilde zaterdag FC Utrecht voor Racing Genk in België.