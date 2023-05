VIDEO Ex-voetballer Gareth Bale slaat eerste hole-in-one en is uitzinnig van vreugde

Bale sloeg de hole-in-one in het Amerikaanse San Diego. „Dit is een video voor de eeuwigheid. Wauw! Gareth Bale, hij doet niet alleen bicycle kicks”, klonk het bij de even uitbundige cameraman.

Een verwijzing naar de omhaalgoals die Bale vaak uitprobeerde op het voetbalveld. Zo scoorde hij in de Champions League-finale van 2018 tegen Liverpool een heerlijke treffer. Zijn hole-in-one vierde de voormalig vleugelspeler van Real Madrid al even uitbundig als toen hij scoorde in de Champions League-finale.

Bekijk hieronder de beelden: