PEC haalt Australische assistent-trainer

De 44-jarige Australiër zal per 1 juli de technische staf van de club completeren na het vertrek van Dwight Lodeweges naar de KNVB. Valkanis tekent in Zwolle een contract voor één jaar met een optie voor nog een jaar.

Valkanis staat te boek als een zeer ervaren trainer, die afkomstig is van Melbourne City FC. Hier was hij dit seizoen zowel assistent-trainer als interim coach. Tussen 2009 en 2016 was Valkanis in verschillende functies werkzaam voor Adelaide United FC als onder meer directeur van de voetbalacademie, hoofdcoach van het beloftenteam, en assistent- en interim-trainer van de eerste selectie.

"Wat voor mij begon als een droom, is nu werkelijkheid geworden. Ik voel me vereerd om bij PEC Zwolle als assistent van John van ’t Schip aan de slag te gaan", aldus Michael Valkanis. "De Eredivisie is één van de mooiste competities in Europa. Ik zie hier voldoende uitdagingen voor me liggen en kijk er naar uit om met deze mooie club het nieuwe seizoen in te gaan. Samen met John en Gert Peter, de spelers en de blauw-witte achterban gaan we ons best doen om met PEC Zwolle de volgende stappen voorwaarts te zetten." Gerard Nijkamp is blij met het binnenhalen van Valkanis. "Toen bij ons bekend werd dat Dwight naar de KNVB zou vertrekken, zijn wij gestart met de zoektocht naar een ervaren vervanger, die samen met Gert Peter de Gunst de rol van assistent-trainer op zich zou kunnen nemen. Wij hebben uitgebreid en zorgvuldig bekeken hoe we deze vacante plek zo goed mogelijk zouden kunnen invullen. Met Michael Valkanis denken we de juiste persoon gevonden te hebben. Er zijn uitermate goede constructieve gesprekken gevoerd met hem in Zwolle, waarin Michael een zeer goede indruk heeft achtergelaten. Michael heeft in Australië zijn sporen verdiend. Als assistent-trainer heeft hij met zowel Adelaide United als Melbourne City de nodige prijzen gepakt, maar ook zijn expertise op het gebied van ‘high potential’ spelers spreekt ons aan. In het verleden heeft Michael succesvol samengewerkt met Rini Coolen en John van ’t Schip. Dit alles heeft ons overtuigd om met hem in zee te gaan."