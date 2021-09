Ronald Koeman verbaast vriend, vijand en volger met Peppa Pig-tweet

De trainer twitterde namelijk een YouTube-link naar bonusafleveringen van de kinderserie Peppa Pig. Waarschijnlijk ging er iets mis, toen Koeman de afleveringen - wellicht voor (een van) zijn kleinkinderen - opzocht, want de tweet werd al snel verwijderd.

Dit gebeurde uiteraard niet zonder dat zijn veel van zijn volgers het bericht onder ogen kregen. Zodoende is de tweet nu vastgelegd in tal van screenshots. Volgers speculeren ook over wildere redenen voor het Peppa Pig-bericht. Zo zou volgens enkelen Riqui Puig (of in dit geval ’Rigui Pig’) het account van zijn trainer hebben gehackt, omdat hij ontevreden is over zijn beperkte rol bij Barcelona.