Brugge doet goede zaken voor Nederlands voetbal

Hans Vanaken maakte in de tiende minuut het enige doelpunt uit een strafschop, toegekend na een overtreding op de Nigeriaanse aanvaller Dennis.

Buitenspel

De video-arbiters achter de schermen moesten lang naar de beelden kijken om te beoordelen of scheidsrechter Szymon Marciniak de juiste keuze had gemaakt door naar de stip te wijzen. Na enkele minuten kwamen ze tot de conclusie dat inderdaad sprake was van een overtreding op Dennis. Het ontging de VAR echter dat de aanvaller van Club Brugge een paar centimeter buitenspel stond toen hij de bal kreeg aangespeeld.

De Oostenrijkers begonnen furieus aan het duel en kregen in de openingsfase kans op kans. Verdediger Simon Deli van Club Brugge schoot bijna in eigen doel, maar had geluk dat de bal op de paal belandde. Dankzij de rake strafschop van Vanaken hebben de Belgen een prima uitgangspositie voor de return van volgende week woensdag in het eigen Jan Breydelstadion. LASK Linz had in de vorige ronde FC Basel verslagen, de Zwitserse club die PSV de baas was in de tweede voorronde van de Champions League.

Van Buren heeft CL-ticket voor het grijpen

Mick van Buren kan zich met Slavia Praag ook gaan opmaken voor het hoofdtoernooi van de Champions League. De Nederlandse aanvaller won met zijn Tsjechische club Slavia Praag bij CFR 1907 Cluj: 0-1. Lukas Masopust maakte na bijna een half uur het enige doelpunt in Roemenië. Billel Omrani miste in de slotfase een strafschop en daarmee de kans om Cluj langszij te brengen.