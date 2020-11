Jong PSV krijgt wel uitstel van KNVB wegens veel coronagevallen

„Nu een te grote groep in een keer besmet is geraakt, is na overleg tussen de clubarts van PSV en de bondsarts van de KNVB besloten de wedstrijd uit te stellen. Het eerste doel is nu om de situatie bij Jong PSV onder controle te krijgen”, meldt de KNVB.

Afgelopen weekend honoreerde de voetbalbond een verzoek van het eerste elftal van PSV niet. PSV wilde de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag verplaatsen in verband met een groot aantal afwezigen in verband met een positieve coronatest.

Er wordt zo snel mogelijk een nieuwe datum voor Jong PSV - SC Cambuur bekendgemaakt. Cambuur is de nummer 2 van de eerste divisie, achter Almere City.