Ten Hag: ’Belangrijk dat Dolberg veel gaat spelen’

Ten Hag wil nog niet op een tijdelijk vertrek van Dolberg vooruit lopen. „Maar het is wel belangrijk dat hij veel gaat spelen”, erkende hij. „Of die kans bij een andere club hoger is? Nou, dat ligt aan hem. Hij moet er voor willen vechten.”

Spitspositie

De Deen startte de voorbereiding op het huidig voetbaljaar toch als eerste centrumaanvaller, maar is inmiddels voorbij gestreefd door Dusan Tadic en Klaas-Jan Huntelaar. „Met Tadic als spits functioneert het team en Huntelaar is super scherp”, zei Ten Hag. „Maar Dolberg heeft ook al goede wedstrijden gespeeld. Het is alleen nog niet stabiel genoeg en dat wens je wel. Bij Ajax moet je het iedere wedstrijd brengen.”

Kasper Dolberg op de bank bij Ajax tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen. Ⓒ BSR/Soccrates

Mocht Dolberg tijdelijk naar TSG 1899 Hoffenheim vertrekken, dan treft hij daar een oude bekende. Alfred Schreuder, vorig jaar assistent van Ten Hag bij Ajax, is daar nu hoofdtrainer.

Pijntjes

Na het gevecht tegen PAOK in de voorrondes van de Champions League zijn de nodige Ajacieden niet ongeschonden uit de strijd gekomen. De inzetbaarheid van Noussair Mazraoui is nog onzeker voor de uitwedstrijd tegen VVV-Venlo. De international van Marokko heeft afgelopen dinsdag een knieblessure opgelopen tijdens de return met PAOK.

Noussair Mazraoui wordt achtervolgd door Diego Biseswar van PAOK. Ⓒ BSR/Soccrates

Klaas-Jan Huntelaar kampte vlak na de zege op PAOK (3-2) met rugklachten. „Hij heeft woensdag de training overgeslagen”, vertelde Erik ten Hag. „Hij was aangeslagen maar we staan er nu weer positief in.”

Middenveld

Ten Hag erkende dat hij zo vroeg in het seizoen nog op zoek is naar zijn beste elftal. Ook zijn middenveld oogt nog niet zo stabiel als vorig jaar toen Frenkie de Jong en Lasse Schöne nog van de partij waren.

Ten Hag speelt met de gedachte om Donny van de Beek eens naast Daley Blind in een controlerende rol te laten spelen. Quincy Promes komt in dat geval in aanmerking voor de positie vlak achter de centrumspits.

Het is echter de vraag hoe lang de Ajax-trainer nog over Van de Beek kan beschikken. De Oranje-international wordt in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid. Ten Hag herhaalde vrijdag echter dat hij verwacht dat zijn middenvelder niet meer naar de Spaanse hoofdstad vertrekt. „Ik reken op hem. Ik denk dat hij blijft dit seizoen”

Siem de Jong en Zakaria Labyad komen terug van blessures en hebben de training inmiddels hervat. Carel Eiting staat nog wel geblesseerd aan de kant.

