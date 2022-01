Botic van de Zandschulp overtuigend naar tweede ronde Australian Open

Voor de 26-jarige Van de Zandschulp was het zijn eerste wedstrijd op een grand slam sinds zijn memorabele reeks op de US Open, in september van vorig jaar. Hij beleefde in New York zijn doorbraak door de kwartfinales te halen.

In de tweede ronde neemt Van de Zandschulp het op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransmannen Ugo Humbert en Richard Gasquet. Humbert is als 29e geplaatst.

Maandag bereikte Tallon Griekspoor al de tweede ronde van de Australian Open. Hij liet de Italiaan Fabio Fognini kansloos.