Doelpuntloos treffen tekenend voor Willem II en sc Heerenveen

Het was in Tilburg een duel tussen twee ploegen die de laatste tijd totaal uit vorm waren. Thuisploeg Willem II had maar liefst dertien van de veertien voorgaande wedstrijden verloren, terwijl SC Heerenveen rampzalig aan het jaar was begonnen met zeven nederlagen op rij. De confrontatie tussen de twee brekebenen kon voor een van beide ploegen een nieuw begin vormen.

Bij Willem II ontbraken in vergelijking met de 1-0 nederlaag tegen FC Groningen van vorige week in de opstelling de zieke Ringo Meerveld en gepasseerde Ché Nunnely, waardoor er plekken in de basis vrijkwamen voor Görkem Saglam en Mats Köhlert.

In de eerste helft was Willem II de bovenliggende partij. Gesteund door het fanatieke thuispubliek domineerde de ploeg van trainer Fred Grim de wedstrijd met een hoofdrol voor Daniel Crowley.

Crowley een schot in de roos

Willem II had geen gelukkige transferwindow in januari, greep naast verdediger Melle Meulensteen en spits Federico Girotti, maar na sluiting van de window wist technisch directeur Joris Mathijsen oude bekende Daniel Crowley terug te halen. De kleine Engelsman stond tussen 2017 en 2019 al onder contract in Tilburg en verdiende toen een transfer naar Birmingham City, die Willem II 800.000 euro opleverde. De komst van Crowley is een schot in de roos geweest. De kleine Engelsman voegt veel voetbal toe aan het elftal van trainer Fred Grim.

Het enige wat eraan ontbrak bij Willem II was doelrijpe kansen. Verder dan een paar losse flodders en een krachtig maar goed gepareerd schot van Saglam vlak voor rust kwamen de Tilburgers niet. SC Heerenveen, spelend met dezelfde basis als afgelopen zondag tegen FC Utrecht, stelde daar helemaal niets tegenover en beperkte zich tot tegenhouden.

Na rust waren de ploegen wat meer aan elkaar gewaagd. Willem II ontsnapte aan een achterstand toen uitgerekend Sven van Beek, die vorig seizoen van grote waarde was voor Willem II in de strijd tegen degradatie, de bal in leek te koppen. De kleine Mats Köhlert wist de bal uit de doelmond weg te werken.

Scorend vermogen

Het was het grootste doelgevaar van de hele wedstrijd, waarin met name de thuisploeg bij vlagen leuk voetbal liet zien, maar in en om de zestien veel te weinig klaar bokste. De keuze om spits Kwasi Wriedt, een van de weinige spelers met bewezen scorend vermogen, in januari te verkopen is geen gelukkige geweest. De van FC Den Bosch overgenomen Jizz Hornkamp heeft het vooralsnog zwaar op het hoogste niveau, terwijl Willem II sowieso al weinig scorend vermogen in de groep had. Al heeft Willem II natuurlijk wel pech gehad met het wegvallen door een zware knieblessure van de andere aanvallende versterking Thijs Oosting.

Met het puntje schiet Willem II niet heel veel op. De druk op de uitwedstrijd tegen Fortuna Sittard van volgende week wordt er extra door vergroot voor de Tilburgers, die nu drie punten boven de rode streep staan, maar binnenkort een loodzwaar programma hebben met AZ-thuis, Feyenoord-uit, Go Ahead Eagles-uit, Vitesse-thuis en PSV-uit.