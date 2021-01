Hoe Bruno Fernandes na een kus uitgroeide tot vedette van Manchester United

Bruno Fernandes Ⓒ HH/ANP

27 goals en 17 assists in 49 wedstrijden. Het zouden uitstekende cijfers voor een spits zijn, maar hij is geen spits. Hij is een middenvelder. Sinds Bruno Fernandes (26) een klein jaar geleden neerstreek bij Manchester United, werd hij al vier keer uitgeroepen tot Speler van de Maand in Engeland, een record. Hij is de voornaamste reden dat ManU voor het eerst sinds de tijd van Sir Alex Ferguson ook na Nieuwjaar aan de leiding gaat in de Premier League. Nochtans had het er lange tijd niet naar uitgezien dat de tengere Bruno, een straatjongen uit Porto, het zou halen.