Ziyech hoopt op 'lange zomer'

"Ik hoop op een lange zomer, dat het WK lang duurt", aldus Ziyech, die het met zijn landgenoten in de poulefase opneemt tegen Iran, Spanje en Europees kampioen Portugal.

Tijdens het eerste duel met Iran staat de Ajax-middenvelder tegenover AZ'er Alireza Jahanbakhsh, die de Zilveren Schoen opeiste. "Dat wordt een heftige wedstrijd. Het is natuurlijk ook het eerste duel. We kunnen onze borst natmaken, maar zij ook."

"Voor mij is het WK geslaagd als we het hele land en alle Marokkaanse mensen op de wereld trots hebben gemaakt. En dan wil ik de zomer afsluiten met iets moois", aldus Ziyech in Telesport Vandaag, doelend op een transfer naar een buitenlandse topclub.

Over zijn mogelijke bestemming wil de 25-jarige linkspoot op dit moment echter nog niet nadenken. "Dat zie ik later wel, daar ben ik nu nog niet mee bezig."

