AZ-supporters opvallend netjes

Den Haag is klaar voor een dubbelprogramma in het Cars Jeans Stadion deze speelronde. Ⓒ BSR Agency

DEN HAAG - Door de tijdelijke verhuizing van AZ naar Den Haag vanwege de instorting van het dak in Alkmaar kent de derde speelronde van de Eredivisie de bijzondere omstandigheid, dat twee van de negen wedstrijden in hetzelfde stadion worden afgewerkt. Op zaterdagavond om 18.30 uur ontvangt ADO Den Haag in het eigen Cars Jeans Stadion Sparta Rotterdam, terwijl AZ daar op zondagmiddag om 16.45 uur tegen FC Groningen speelt. Dat is een opvallende, maar geen unieke situatie in het Nederlandse voetbal.