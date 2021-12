Premium Het beste van De Telegraaf

Toch weer die Noren Uitschakeling op WK komt hard aan bij handbalvrouwen: ’Ontzettend zuur’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Bondscoach Monique Tijsterman en Estavana Polman zien de bui al hangen.

CASTELLON DE LA PLANA - Minimaal de kwartfinale, dat was het doel voor de Nederlandse handbalsters op het wereldkampioenschap in Spanje. Verder dan de hoofdfase is de aftredend titelverdediger uiteindelijk niet gekomen. De conclusie na de nipte nederlaag tegen aartsrivaal Noorwegen (34-37) is dan ook klip en klaar voor bondscoach Monique Tijsterman en haar vrouwen: het toernooi is, ondanks een zware loting als verzachtende omstandigheid, uitgelopen op een teleurstelling.