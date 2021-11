Waterpolokeepster Laura Aarts keert terug bij Oranje: ’Weer rust in mijn hoofd’

„Gaandeweg kreeg ik weer rust in m’n hoofd en ook een duidelijker beeld van wat ik nog wil in m’n leven. Op uitnodiging van de nieuwe bondscoach Evangelos Doudesis hadden we een prettig gesprek. Ik zag weer kansen liggen en de topsport begon weer te kriebelen. De belangrijkste reden om terug te keren is simpelweg dat waterpolo spelen op het hoogste niveau nog steeds is wat mijn hart begeert”, aldus Aarts.

Kort voor het WK van 2019 in Gwangju werd Aarts het met Arno Havenga, op dat moment de bondscoach, niet eens over de route richting de Olympische Spelen van Tokio. Havenga besloot daarop Aarts niet mee te nemen naar het WK en haar daarna ook niet meer te selecteren. Aarts gaf ruim twee jaar geleden aan „klaar te zijn met topsport.”

„Laura is pas 25 en in potentie nog altijd een van de beste keepsters ter wereld”, aldus Doudesis. „Ik denk dat zij een belangrijke rol in het proces van het team kan spelen richting het WK in mei in Fukuoka en het EK in september in Split. En natuurlijk met Parijs als eindstation van deze nieuwe olympische cyclus.”

Aarts won met Oranje zilver op het WK in 2015 in Kazan en een jaar later op het EK in Belgrado. In 2018 werd ze in Barcelona met de Nederlandse ploeg Europees kampioen.