Jong Oranje weet tegen wie het speelt op weg naar EK 2025

In totaal zijn er 52 landen verdeeld over negen kwalificatiegroepen. Vijftien teams plaatsen zich, samen met het gastland Slowakije, voor het eindtoernooi.

De eerste kwalificatiewedstrijden zijn van 20 tot en met 28 maart, de laatste in oktober volgend jaar. Daarna zijn er nog play-offs.

Jong Oranje speelt komende zomer ook nog op het EK in Georgië en Roemenië. Op het vorige Europese eindtoernooi, in 2021, strandde Jong Oranje in de halve finales.