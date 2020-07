EK volgend jaar gewoon in Amsterdam: ’Het was een ingewikkeld proces’

De lach is terug bij Tobias Kuyvenhoven na een paar slopende weken. De voetbalfans zijn volgend jaar gewoon weer welkom in de Johan Cruijff ArenA. Ⓒ RICHARD SIJMONS

Corona-uitbraak, geen voetbal. Die mededeling hakte er bij iedereen midden maart stevig in, maar wie denkt dat bij de KNVB de beentjes omhoog gingen heeft het mis. EK-organisator Tobias Kuyvenhoven moest er met zijn team flink voor knokken om het afgelaste Europees Kampioenschap volgend jaar wél gewoon weer naar Amsterdam te krijgen. „Dat was zeker geen abc’tje, maar het is ons gelukt. Hopelijk staan we volgend jaar hier met z’n allen gezellig te feesten.”