Leicester boekt nipte zege op Aston Villa

Voor de bezoekers kwamen James Maddison en Harvey Barnes in de eerste helft tot scoren. Kort na de rust verkleinde Bertrand Traoré de achterstand voor de thuisclub, maar de gelijkmaker zat er daarna niet meer in. Aanvaller Anwar El Ghazi werd in de 67e minuut gewisseld.

Dankzij de benauwde zege bleef Leicester als nummer 2 enigszins in het spoor van Manchester City. De koploper treedt zondagavond bij Arsenal aan. De lijstaanvoerder zet Leicester City met een zege weer op 10 punten.

West Ham United pijnigt Tottenham in Londense derby

West Ham United heeft Tottenham Hotspur al de derde nederlaag van de maand in de Premier League bezorgd. De Londense derby eindigde in 2-1.

West Ham nam al in de vijfde minuut de leiding via Michail Antonio, Jesse Lingard maakte er kort na rust 2-0 van. Lucas Moura bracht de Spurs terug, maar de ploeg van trainer José Mourinho wist een nederlaag niet meer af te wenden.

Tottenham begon februari met een 1-0-nederlaag, thuis tegen Chelsea. Anderhalve week later bleek ook Manchester City (3-0) te sterk. Tussendoor werd er in de FA Cup na verlenging verloren van Everton (5-4).

Door de zege vergrootte nummer 4 West Ham het gat met de Spurs tot 9 punten. West Ham heeft wel een duel meer gespeeld. De vier beste clubs plaatsen zich rechtstreeks voor de Champions League.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Premier League