WK-leider verkent onvoorspelbaar circuit in Jeddah in de avond Max Verstappen vol vertrouwen: ‘Als ik een goede auto heb, weet ik dat ik win’

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Max Verstappen op de persconferentie in Jeddah Ⓒ ANP/HH

JEDDAH - Wat buitenstaanders of zelfbenoemde experts ook roepen; Max Verstappen maakt zich nergens druk om. Natuurlijk weet de WK-leider dat Mercedes normaal gesproken ook in Jeddah hét te kloppen team is. Aan zijn zelfvertrouwen doet dat evenwel niets af. Daarvoor heeft Verstappen net iets te veel geloof in eigen kunnen.