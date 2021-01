Mathieu van der Poel rijdt concurrentie aan flarden in Hulst

De wereldkampioen reed van start tot finish aan de leiding en had aan de streep een voorsprong van een anderhalve minuut op de nummer twee Wout van Aert (Team Jumbo-Visma), Tom Pidcock (Trinity Racing) werd derde.

Toon Aerts (Trek Baloise Lions) was het beste weg en bepaalde in de openingsfase het tempo. Halverwege de openingsronde nam Van der Poel over en joeg hij de snelheid nog wat meer de hoogte in. Het duo sloeg snel een kloofje op de tegenstand. Van Aert schoof na een moeilijke start op, maar verloor kort daarna een handvol seconden na een slechte fietswissel.

Imposante pedaalstoten

Op dat moment was Van der Poel echter al losgeslagen. Met enkele imposante pedaalstoten knalde hij Aerts uit het wiel, die meteen zes seconden aangesmeerd kreeg. Bij de achtervolgers vlamde Van Aert dan weer voorbij Vanthourenhout op zoek naar Aerts en Van der Poel.

Maar de vogel was al gaan vliegen. Bij het ingaan van de derde ronde bedroeg de voorsprong van Van der Poel met de klap twintig seconden. In de achtergrond leek ook Van Aert nu de goede tred gevonden te hebben. De leider in de wereldbeker reed het gat op Aerts vlot toe met Vantourenhout in zijn kielzog en leek door te stomen, maar na een technische fout was hij opnieuw op achtervolgen aangewezen. Dit keer kreeg hij Pidcock mee in zijn zoektocht naar de twee achtervolgers.

Drie op drie voor MvdP

Van Aert leek opnieuw een beter ritme gevonden te hebben en zette Pidcock onder druk. De jonge Brit maakte onder die druk ook enkele foutjes, maar breken deed hij aanvankelijk niet. Al was het uitstel van executie, want net voor het ingaan van de slotronde kon Van Aert zich dan toch losrukken.

De versnelling van Van Aert zou de strijd voor het podium helemaal in de beslissende plooi leggen. Van der Poel wint daardoor met veel overmacht de wereldbekercross in Hulst en wint zo drie crossen op drie in 2021. Van Aert werd op meer dan anderhalve minuut tweede. Pidcock nog eens een halve minuut later derde.

Denise Betsema wint in Hulst, wereldbeker voor Lucinda Brand

De 27-jarige Betsema hield in de wedstrijd over zo’n 19 kilometer na een lange solo de favoriete Lucinda Brand (31) ruim een minuut achter zich.

Denise Betsema komt als eerste over de meet in Hulst. Ⓒ ANP/HH

Brand had de wereldbekerwedstrijden van Tabor (Tsjechië), Namen en Dendermonde (beide in België) gewonnen en is zodoende de onbedreigde leider in het wereldbekerklassement. Het circuit omvat dit seizoen slechts vijf wedstrijden.

Achter Betsema en Brand werden Ceylin del Carmen Alvarado en Annemarie Worst respectievelijk derde en vierde. Marianne Vos, die debuteerde voor Jumbo-Visma, eindigde buiten de top 10. Ze werd elfde op ruim 3 minuten.