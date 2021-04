Besmettingen bij Veerman en Veerman breken SC Heerenveen op tegen PEC Zwolle

Pelle Clement zette PEC Zwolle op 0-1. Ⓒ ANP

De afwezigheid van Joey en Henk Veerman heeft sc Heerenveen zaterdag in het thuisduel tegen PEC Zwolle lelijk opgebroken. De Friezen verloren in het eigen Abe Lenstra Stadion met 0-2. Beiden Veermannen testten in aanloop naar het duel positief op het coronavirus.