Bayern München legt 25 miljoen euro neer voor Julian Nagelsmann: ’Maar wie past zich aan wie aan?’

Julian Nagelsmann is na de zomer de nieuwe trainer van Bayern Müchen. Ⓒ HH/ANP

MÜNCHEN - Met de aanstelling van Julian Nagelsmann als nieuwe trainer gaat Bayern München van het ene naar het andere uiterste. Zijn voorganger Hansi Flick was een laatbloeier, die pas op zijn 54e voor het eerst hoofdtrainer was bij een profclub. De pas 33-jarige Nagelsmann wordt de jongste Bayern-trainer ooit en was vijf jaar geleden, toen hij op zijn 28e de leiding kreeg bij TSG 1899 Hoffenheim, de jongste Bundesligatrainer ooit.