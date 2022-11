Premium Het beste van De Telegraaf

KNVB kiest eieren voor geld door druk FIFA: ’We kunnen geen kant op’

Door Jeroen Kapteijns

DOHA - Net voor de WK-aftrap van het Nederlands elftal tegen Senegal is de KNVB gezwicht voor de druk van de FIFA om de OneLove-aanvoerdersband niet te gebruiken. De wereldvoetbalbond dreigde met een gele kaart, waarna Nederland en ook de bonden van België, Duitsland, Engeland, Wales, Denemarken en Zwitserland besloten toch af te zien van de actie. Dat de KNVB eieren voor zijn geld heeft gekozen onder druk van de FIFA is de voetbalbond in Nederland op veel kritiek komen te staan. Directeur betaald voetbal Marianne van Leeuwen legt uit waarom hiertoe toch besloten is.