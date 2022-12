Messi gidst Argentinië naar kwartfinale tegen Nederland

Wie anders dan Lionel Messi opende tijdens zijn 1000e wedstrijd op het hoogste niveau de score met zijn negende goal op het mondiale eindtoernooi. De treffer viel tien minuten voor rust en kwam Argentinië goed uit, want wat La Albiceleste tot dat moment had laten zien was bijzonder matig te noemen. Mooi was de goal van Messi bovendien. Snel combinerend vonden de Argentijnen hun sterspeler in het vijandelijke strafschopgebied, waar hij de bal met de weinige ruimte die er was precies voorbij Australië-doelman Mathew Ryan mikte.

Het ’imagineren’ van een kwartfinale tegen Argentinië zal voor Louis van Gaal en zijn staf definitief zijn begonnen toen Ryan niet lang na rust grandioos in de fout ging. In een poging voetballend uit te verdedigen leverde hij de bal knullig in bij Julian Alvarez, die op eenvoudige wijze de 2-0 in het doel kon schuiven.

Messi juicht na de 1-0. Ⓒ ANP/HH

Ook Argentinië moet gedacht hebben de buit wel binnen te hebben, maar de geest bleek bij Australië nog niet uit de fles. De ploeg van bondscoach Graham Arnold bleef knokken en kreeg daarvoor een klein kwartier voor tijd de beloning. Craig Goodwin leek te scoren, maar het was Enzo Fernandez die een eigen goal op zijn naam kreeg.

Het begon na die treffer even flink te stormen in de Argentijnse achterhoede, met een wereldkans op 2-2 tot gevolg. Het was Aziz Behich die na een lange solo maar nét de voet dwars werd gezet door oud-Ajacied Lisandro Martinez.

Daar bleef het qua mogelijkheden bij voor de Australiërs, waarna Argentinië zelf nog enkele opgelegde kansen creërde. Messi liet zich nog enkele malen magistraal zien, maar de marge bleef één treffer. Zo kon het gebeuren dat Garang Kuol in de absolute slotseconden dé kans kreeg Australië alsnog naar een verlending te schieten, maar doelman Emiliano Martínez werd de held van alle Argentijnen.

Nederland en Argentinië treffen elkaar vrijdag 9 december om 20.00 (Nederlandse tijd).