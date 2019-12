Viergever: ‘Meest vervelende dat de trainers eruit moesten’

Ibrahim Afellay en Nick Viergever Ⓒ BOUWMAN, RENE

EINDHOVEN - Nick Viergever (30) erkent. PSV heeft gesnakt naar de winterstop. De ploeg was in 2019 als een wielrenner die één van de favorieten was voor de eindzege in de Tour de France. Maar onderweg vele malen ten val kwam. ‘Parijs’ halen (de landstitel) is niet meer te doen. Met het rode rugnummer voor de meest strijdlustige renner, moet het in het vervolg van het seizoen nog een tussenklassement zien te winnen: de tweede plek die recht geeft op voorrondes Champions League.