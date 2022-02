Bizarre tenniswedstrijd: Zverev pakt winnende punt om 5 uur(!) ’s nachts

De Duitse nummer 3 van de wereld moest op het Mexicaanse hardcourt diep gaan om de Amerikaan Jenson Brooksby te verslaan. Zverev werkte in de tweede set twee matchpoints weg en trok de partij alsnog naar zich toe: 3-6 7-6 (10) 6-2. De partij begon ruim na middernacht en duurde bijna 3,5 uur.

Volgens de ATP eindigde een partij op de tour nog nooit zo laat. Het vorige record stond op naam van de Australiër Lleyton Hewitt en Marcos Baghdatis uit Cyprus, die op de Australian Open van 2008 pas om 04.34 uur lokale tijd klaar waren. In Acapulco eindigde de slijtageslag tussen Zverev en Brooksby nog 21 minuten later, om 04.55 uur. De toeschouwers op de volgepakte tribunes rond het centercourt gaven de twee tennissers een staande ovatie.

De Duitser en de Amerikaan konden pas ver na middernacht de baan op, omdat de twee partijen daarvoor ook lang duurden.

Roland Garros-finaliste Pavlioetsjenkova 2,5 maand uitgeschakeld

De Russische tennisster Anastasia Pavlioetsjenkova staat nog ongeveer 2,5 maand aan de kant vanwege een knieblessure. Daardoor is het onzeker of de nummer 14 van de wereld vanaf 22 mei kan deelnemen aan Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. De 30-jarige tennisster haalde vorig jaar in Parijs de finale, waarin ze verloor van Barbora Krejcikova uit Tsjechië.

Pavlioetsjenkova deed begin dit jaar nog wel mee aan de Australian Open, waar ze bleef steken in de derde ronde. Als gevolg van knieklachten moest ze daarna de toernooien van Sint-Petersburg, Dubai en Doha overslaan.

„Helaas ben ik er tien weken uit, vanwege mijn aanhoudende knieblessure. Ik ben bezig met mijn revalidatie en doe alles wat ik kan om snel en zo fit als altijd terug te zijn”, aldus de Russin op Twitter.