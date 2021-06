Ronald Koeman kritisch op Oranje: ’Men is heel positief, dat verbaast me’

Koeman was met moeder Wies en broer Erwin in Groningen om een standbeeld van man en vader wijlen Martin Koeman te onthullen voor het stadion, toen hij gevraagd werd naar Oranje. „Men is heel positief. Dat verbaast me”, zei Koeman tegenover de NOS. „Ik heb dat niet zo positief gezien. Ik vond de tweede helft goed, maar het is maar 3-2. En Oekraïne is nou niet het land dat heel ver gaat komen. Ik heb Frankrijk-Duitsland gezien en dat was een paar niveautjes hoger. Het Nederlands elftal kán dat ook, maar dat moet verbeteren. Laten we hopen dat ze heel ver komen.”

Koeman ziet dat de sfeer binnen en rond Oranje nog altijd uitstekend is. „Maar je ziet ook veranderingen”, aldus de ex-bondscoach op de vraag of hij nog iets terug ziet van zíjn Oranje. „Koppeltjes die uit elkaar zijn gehaald (het veelscorende duo Wijnaldum-Depay, red.). Dat is geen kritiek, want dat ziet iedere trainer anders. Die vrijheid moet een trainer ook nemen, want je moet niet doorgaan op een lijn als je denkt dat je een aantal dingen wil veranderen. Dat zou ik ook niet doen. Uiteindelijk bepaalt succes of je als trainer gelijk hebt.”

Bekijk ook: Bondscoach Frank de Boer vindt kritiek vooral vervelend voor zijn vrouw

Bekijk ook: Oranje laat calculator in spelershotel

Koeman begon bij Oranje ook in een 5-3-2-formatie. „Om te kijken wat het beste systeem zou zijn”, zegt Koeman. „Dat vonden wij toen niet. Mede door de successen van Ajax en de manier van spelen van PSV die tijd, zijn we teruggeschakeld naar 4-3-3. Maar ik heb dit systeem (5-3-2, red.) ook bij Barcelona gespeeld. Dan zie je dat je daarmee ook geweldige mooie, aanvallende wedstrijden kunt spelen. Een systeem bepaalt niet of het aanvallend of verdedigend is. Het is de invulling van de spelers. Waar zet je druk bijvoorbeeld? Dat doet iedere trainer op de manier waarop hij denkt dat dit het beste voor het elftal is.”