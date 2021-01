Hesdy Gerges denkt te weten hoe hij Rico Verhoeven moet verslaan

Hesdy Gerges zocht in december 2019 de confrontatie met Rico Verhoeven. Ⓒ HH/ANP

Nu beide vechters hebben aangegeven graag voor een derde keer met elkaar de ring in te stappen, lijkt niets een nieuwe clash tussen Rico Verhoeven en Hesdy Gerges meer in de weg te staan. In december 2019 liet Gerges in gesprek met De Telegraaf al doorschemeren dat hij het graag nog een keer opneemt tegen de King of Kickboxing. Bovendien denkt hij dé manier te hebben om de kampioen te verslaan.