VIDEO Ten Hag ziet trucje Antony hoofdschuddend aan

Het publiek op Old Trafford kon de actie van Antony het wel waarderen, maar Manchester United-coach Erik ten Hag zag het hoofdschuddend aan en zette er zijn vraagtekens bij. „Zo lang het functioneel is, heb ik daar geen problemen mee’, aldus Ten Hag. „Als er af en toe een trucje tussen zit, is dat leuk. Als je de bal niet verliest, is het oké. Maar als het een trucje om het trucje is, dan ga ik hem corrigeren.”

Ook bij sommige analisten viel de actie van Antony niet in goede aarde. „Als ik de manager was en hij deed dat nog eens, dan haalde ik hem van het veld”, zei Robbie Savage, die commentaar leverde voor BT Sport.