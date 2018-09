AS Roma wil Kluivert verleiden

Vorige week was Ramon Rodriguez Verdejo (Monchi) namens AS Roma in Amsterdam om de buitenspeler te verleiden tot een avontuur in de Serie A. Ajax wil (vooralsnog) Kluivert echter aan zijn contract tot medio 2019 houden.

Kluivert staat nog één jaar onder contract en op zijn leeftijd ligt het tekenen van een langdurige en verbeterde verbintenis voor de hand. Zijn vader Patrick schijnt ook niets liever te willen dan dat Justin bijtekent. Maar een transfer is lucratiever voor Raiola. Hij zou proberen de Ajax-leiding in een wurggreep te nemen door niet-Nederlandse eisen neer te leggen.

Ajax lijkt zich hard op te gaan stellen in de zaak rond Justin Kluivert. Ⓒ Hollandse Hoogte

Kluivert zou meer dan 1,5 miljoen euro bruto per jaar moeten gaan verdienen, maar – belangrijker nog – voor twintig procent (!) moeten meedelen in een toekomstige transfer. En Raiola zelf ook voor twintig procent, zo wist TELESPORT eerder al te melden. Bij een fictieve transfersom van 40 miljoen euro zou er zodoende 8 miljoen euro naar Kluivert en 8 miljoen naar Raiola gaan. Onbespreekbaar voor Ajax, dat zich keihard lijkt te willen opstellen.

Klik HIER voor al het laatste Ajax-nieuws op een rij.