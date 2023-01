Video ’potje trefbal’ Bijlow en Misidjan hit over de grens

Het ’potje trefbal in de Eredivisie’, uit de topper die eindige in 1-1, staat inmiddels op verschillende grote socialmediakanalen en zorgt voor miljoenen views. In de reacties wordt de alertheid van Bijlow geprezen. „Dat was razendsnel bedacht door de keeper.” „Geniaal.” Ook Bijlows collega Asmir Begovic van Everton kan getuige zijn reactie de actie van de Feyenoorder waarderen.

De wedstrijd in de Grolsch Veste eindigde in 1-1. Feyenoord blijft koploper met 2 punten voorsprong op AZ dat gelijkspeelde tegen FC Utrecht (5-5). PSV en Ajax liepen door hun overwinningen wel in.