Ook Belgisch voetbal zonder publiek door coronavirus

De bond heeft dat besloten vanwege het rondwarende coronavirus. Tijdens de 30e en laatste speelronde in de Jupiler Pro League beginnen alle wedstrijden tegelijkertijd, om 18.00 uur. Zondagavond valt niet alleen de beslissing over welke clubs in de play-offs gaan strijden om de landstitel, maar ook welke ploeg degradeert.

De bekerfinale in België wordt uitgesteld. Club Brugge en Antwerp FC zouden volgende week zondag in Brussel strijden om de beker, maar voor de finale wordt een nieuwe datum gezocht.

Alle wedstrijden in de tweede klasse en de vrouwencompetitie zijn ook zonder publiek. De Belgische bond besloot tevens om alle wedstrijden en trainingen in het jeugd- en amateurvoetbal af te gelasten.