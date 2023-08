Carlos Alcaraz boekt in Cincinnati 50e zege van 2023

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Alcaraz boekt 50e jaarzege in VS

07.52 uur: Carlos Alcaraz heeft op het Masters-toernooi van Cincinnati zijn vijftigste overwinning van dit jaar behaald. De nummer 1 van de wereld versloeg de Australische qualifier Jordan Thompson in de tweede ronde in drie sets: 7-5 4-6 6-3. Alcaraz zag vorige week op de masters van Toronto een zegereeks stranden in de kwartfinales.

Na veertien overwinningen op rij moest de 20-jarige Spanjaard het toen op het Canadese hardcourt afleggen tegen de Amerikaan Tommy Paul. Alcaraz had de afgelopen weken het grastoernooi van Queen’s en Wimbledon op zijn naam geschreven.

De aanvoerder van de wereldranglijst, de eerste tennisser die dit jaar op vijftig zeges staat, gaat het nu in Cincinnati mogelijk weer opnemen tegen Paul. De Amerikaan moet dan in de tweede ronde winnen van de Fransman Ugo Humbert. Het ATP-evenement van Cincinnati geldt als voorbereiding op de US Open, het grandslamtoernooi dat Alcaraz vorig jaar won.

Emil Ruusuvuori uit Finland zorgde voor een verrassing door de Rus Andrej Roeblev, de nummer 8 van de wereld, uit te schakelen: 7-6 (10) 5-7 7-6 (3). Ook de Canadees Félix Auger-Aliassime, veertiende op de wereldranglijst, werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Hij moest het afleggen tegen de Fransman Adrian Mannarino (6-4 6-4).

In het vrouwentoernooi strandde titelverdedigster Caroline Garcia. De Française verloor van de Amerikaanse Sloane Stephens (4-6 6-4 6-4). Ons Jabeur uit Tunesië won haar eerste partij sinds de door haar verloren Wimbledon-finale, een maand geleden tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Jabeur knokte zich in de derde set tegen Anhelina Kalinina uit Oekraïne terug van een achterstand van 5-1 en trok de partij alsnog naar zich toe: 6-3 6-7 (2) 7-6 (2). De Deense Caroline Wozniacki, die vorige week in Montreal na 3,5 jaar terugkeerde op de WTA Tour en toen de tweede ronde bereikte, werd in Cincinnati direct uitgeschakeld. De voormalig nummer 1 van de wereld moest het afleggen de Franse ’lucky loser’ Varvara Gracheva (6-4 6-4).