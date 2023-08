Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.c

Trainer Xavi van FC Barcelona voor twee duels geschorst

20.10 uur: Trainer Xavi van FC Barcelona moet een schorsing van twee duels uitzitten. De oefenmeester werd zondag tijdens het competitieduel met Getafe (0-0) naar de tribune gestuurd nadat hij zich bij de vierde official had beklaagd over scheidsrechter Cesar Soto Grado.

Volgens Xavi trad de arbiter onvoldoende op tegen spelers van Getafe die het spel vertraagden en veel overtredingen maakten. Scheidsrechter Cesar Soto Grado heeft de Spaanse tuchtcommissie laten weten dat hij Xavi al eerder in de wedstrijd had gewezen op zijn gedrag.

Aanvaller Raphinha van Barcelona is eveneens voor twee duels geschorst. Hij kreeg in het duel met Getafe een rode kaart voor een elleboogstoot. Xavi en Raphinha missen de komende duels van Barcelona met Cádiz en Villarreal.

Van de Zandschulp gaat donderdag naar de VS

18:39 uur Botic van de Zandschulp vertrekt donderdag naar de Verenigde Staten, in de hoop over anderhalve week te kunnen deelnemen aan de US Open. In aanloop naar het laatste grandslamtoernooi van het jaar wil de nummer 47 van de wereld, herstellende van een enkelblessure, ook deelnemen in Winston-Salem (VS).

„Het gaat iedere dag iets beter, maar het wordt uitdagend. Hij vliegt donderdag naar Winston-Salem en er gaat een fysiotherapeut met hem mee. Per dag wordt zijn situatie gemonitord”, aldus zijn manager Dille Rikkert. „Hij is pas net weer in training en zit nog altijd in de opbouw, maar woensdag zei hij dat het goed voelde.”

Vorig jaar verloor Van de Zandschulp in de tweede ronde op de US Open, het grandslamtoernooi waar hij in 2021 zijn doorbraak beleefde. Hij reikte twee jaar geleden tot de kwartfinales.

De 27-jarige Van de Zandschulp is sinds Wimbledon niet meer in actie gekomen. Hij meldde zich af voor een aantal graveltoernooien en miste ook de masterstoernooien van Toronto en Cincinnati. De nummer 2 van Nederland liep de enkelblessure op tijdens een fysieke training.

De US Open begint op maandag 28 augustus.

Rivier de Seine schoon genoeg voor olympisch testevent triatlon

17:43 uur Het testevent van de olympische triatlon voor de Spelen van Parijs kan doorgaan. Het water in de Seine is schoon genoeg om erin te kunnen zwemmen, meldde de prefectuur van de regio Île-de-France. Er waren twijfels over de waterkwaliteit omdat er door de overvloedige regenval van de afgelopen weken rioolwater in de rivier was gestroomd. Daardoor hadden bacteriën zich opgehoopt in het water.

De Olympische Spelen in Parijs zijn over een jaar. De testwedstrijden dienen als voorbereiding op de omstandigheden die de sporters kunnen verwachten. Begin augustus moesten de olympische testwedstrijden voor het openwaterzwemmen nog worden afgelast vanwege de slechte waterkwaliteit in de Seine.

De triatleten komen donderdag en vrijdag in actie. Bij de vrouwen doen Maya Kingma, Rachel Klamer en Barbara de Koning mee. Richard Murray is de enige Nederlander bij de mannen. Vooralsnog heeft alleen Kingma aan de individuele eisen voor olympische deelname in Parijs voldaan. Zij eindigde twee jaar geleden op de Spelen van Tokio als elfde. Klamer werd daar vierde.

Het stadsbestuur van Parijs heeft de waterkwaliteit van de Seine de afgelopen tijd nauwlettend in de gaten gehouden en kon woensdag melden dat de rivier schoon genoeg is. Volgens de stad was er sinds 1965 niet meer zulke uitzonderlijke regenval geweest. Parijs werkt aan een nieuwe waterzuivering om zwemmen in de Seine vanaf 2025 weer voor iedereen mogelijk te maken.

Daniel Martínez vertrekt na het seizoen bij Ineos

16:19 uur Ineos Grenadiers neemt aan het einde van het seizoen afscheid van Daniel Martínez. De 27-jarige Colombiaan reed sinds 2021 voor de Britse formatie.

Martínez won in zijn tijd bij Ineos onder meer de Ronde van het Baskenland en de Ronde van de Algarve. In zijn eerste Ronde van Italië bij het team hielp hij zijn Colombiaanse landgenoot Egan Bernal aan de eindzege en eindigde hij zelf op de vijfde plaats in het eindklassement. In de Ronde van Frankrijk van 2020 won hij een etappe in dienst van EF Education First.

Primeur met ’open categorie’ bij wereldbeker zwemmen in Berlijn

15:53 uur Bij de wereldbeker zwemmen in oktober in Berlijn staan voor het eerst wedstrijden in een ’open categorie’ op het programma. De internationale zwembond World Aquatics kondigde vorig jaar aan een aparte categorie te willen opzetten voor transgenders. Bij de start van de wereldbeker in de Duitse hoofdstad Berlijn (6 tot en met 8 oktober) vindt de primeur plaats.

Volgens de zwemfederatie bestaat de open categorie uit races over 50 en 100 meter op alle zwemonderdelen (school-, rug-, vlinder- en vrije slag). Zwemmers die in deze categorie willen meedoen, moeten verbonden zijn aan een nationale bond. Ze mogen zelf bepalen of ze voor hun club, hun land of zelfstandig in actie willen komen.

De deelnemers aan de open categorie moeten wel aan bepaalde richttijden voldoen. World Aquatics zegt binnenkort de criteria te publiceren. De bond wil in Berlijn vooral ervaring opdoen met deze nieuwe categorie „voor toekomstige ontwikkeling en om diversiteit te vieren.”

De vicevoorzitter van de Duitse zwembond zegt dit „baanbrekende initiatief” te steunen. „We zijn er trots op een evenement te organiseren waar zwemmers zonder barrières aan kunnen meedoen”, aldus Kai Morgenroth. „Berlijn is het centrum van Duitsland wat betreft diversiteit en inclusie, en daarom de perfecte locatie voor zo’n vooruitstrevend project.”

Deco volgt Jordi Cruijff op als sportief directeur FC Barcelona

14:34 uur FC Barcelona heeft Deco aangesteld als nieuwe sportief directeur. De oud-voetballer volgt Jordi Cruijff op, die eind vorig seizoen stopte in die functie. Cruijff (49) wil graag weer als trainer aan de slag gaan.

De 45-jarige Deco is geboren in Brazilië, maar speelde 75 interlands voor Portugal. De aanvallende middenvelder voetbalde in dat land voor onder meer Benfica en FC Porto, waarmee hij in 2004 de Champions League won. Deco speelde daarna vier jaar voor FC Barcelona en kwam later nog uit voor Chelsea en Fluminense. Met Barcelona veroverde hij in 2006 opnieuw de Champions League.

Als sportief directeur wordt Deco verantwoordelijk voor de samenstelling van de selectie van Barcelona. Tijdens de lopende transferperiode, die tot begin september duurt, krijgt hij daarbij hulp van Mateu Alemany, de directeur voetbalzaken. Deco ondertekende een contract voor drie jaar.

Spaanse wielrenner Landa als knecht naar ploeg van Evenepoel

11.18 uur: De Spaanse wielrenner Mikel Landa rijdt de komende twee jaar voor Soudal Quick-Step. De 33-jarige Bask komt over van Bahrain Victorious. Landa eindigde twee keer als derde in de Ronde van Italië.

Zowel in 2015 als vorig jaar stond de klimmer aan het einde van de Giro op het podium. In de Tour de France was de vierde plaats (in 2017 en 2020) zijn beste resultaat.

De Belgische equipe Soudal Quick-Step heeft Landa vooral aangetrokken om Remco Evenepoel te helpen in de grote rondes. De 23-jarige Belg, vorig jaar winnaar van de Vuelta, debuteert vermoedelijk komend jaar in de Tour de France. „Mikel rijdt al jarenlang in de grote rondes vooraan mee op de zwaarste beklimmingen”, zegt teambaas Patrick Lefevere. „We denken dat hij de juiste man is om onze ploeg te versterken, nu we langzaam onze aandacht gaan verleggen naar het algemeen klassement.”

Landa reed eerder voor onder meer Euskaltel-Euskadi, Astana, Team Sky (nu Ineos) en Movistar. Sinds 2020 komt hij uit voor de Bahrain-ploeg. Landa boekte in zijn carrière drie ritzeges in de Giro en één in de Vuelta. Hij won in de Giro van 2017 ook het bergklassement.

Alcaraz boekt 50e jaarzege in VS

07.52 uur: Carlos Alcaraz heeft op het Masters-toernooi van Cincinnati zijn vijftigste overwinning van dit jaar behaald. De nummer 1 van de wereld versloeg de Australische qualifier Jordan Thompson in de tweede ronde in drie sets: 7-5 4-6 6-3. Alcaraz zag vorige week op de masters van Toronto een zegereeks stranden in de kwartfinales.

Na veertien overwinningen op rij moest de 20-jarige Spanjaard het toen op het Canadese hardcourt afleggen tegen de Amerikaan Tommy Paul. Alcaraz had de afgelopen weken het grastoernooi van Queen’s en Wimbledon op zijn naam geschreven.

De aanvoerder van de wereldranglijst, de eerste tennisser die dit jaar op vijftig zeges staat, gaat het nu in Cincinnati mogelijk weer opnemen tegen Paul. De Amerikaan moet dan in de tweede ronde winnen van de Fransman Ugo Humbert. Het ATP-evenement van Cincinnati geldt als voorbereiding op de US Open, het grandslamtoernooi dat Alcaraz vorig jaar won.

Emil Ruusuvuori uit Finland zorgde voor een verrassing door de Rus Andrej Roeblev, de nummer 8 van de wereld, uit te schakelen: 7-6 (10) 5-7 7-6 (3). Ook de Canadees Félix Auger-Aliassime, veertiende op de wereldranglijst, werd in de tweede ronde uitgeschakeld. Hij moest het afleggen tegen de Fransman Adrian Mannarino (6-4 6-4).

In het vrouwentoernooi strandde titelverdedigster Caroline Garcia. De Française verloor van de Amerikaanse Sloane Stephens (4-6 6-4 6-4). Ons Jabeur uit Tunesië won haar eerste partij sinds de door haar verloren Wimbledon-finale, een maand geleden tegen de Tsjechische Marketa Vondrousova.

Jabeur knokte zich in de derde set tegen Anhelina Kalinina uit Oekraïne terug van een achterstand van 5-1 en trok de partij alsnog naar zich toe: 6-3 6-7 (2) 7-6 (2). De Deense Caroline Wozniacki, die vorige week in Montreal na 3,5 jaar terugkeerde op de WTA Tour en toen de tweede ronde bereikte, werd in Cincinnati direct uitgeschakeld. De voormalig nummer 1 van de wereld moest het afleggen de Franse ’lucky loser’ Varvara Gracheva (6-4 6-4).