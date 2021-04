Ronald Koeman in illuster rijtje met tweede Copa del Rey

Voetbal

Eerste prijs Ronald Koeman met Barcelona, hoofdrol Frenkie de Jong

Mede dankzij Frenkie de Jong heeft Ronald Koeman zijn eerste prijs met FC Barcelona te pakken. Met een treffer en een assist had de Nederlandse internationaal zaterdagavond een flink aandeel in de zege van de Catalanen in de Spaanse bekerfinale. Athletic kreeg met 4-0 klop. Lionel Messi scoorde twee...