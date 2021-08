Sport Kort: Voetbalster Carli Lloyd (39) kondigt na 312 interlands afscheid aan

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbalster Lloyd (39) kondigt na 312 interlands afscheid aan

18.16 uur: De Amerikaanse voetbalster Carli Lloyd heeft na 312 interlands haar afscheid aangekondigd. De 39-jarige spits zal in september en oktober nog in actie komen voor de nationale ploeg in een aantal vriendschappelijke interlands. Ook maakt de tweevoudig wereldvoetbalster van het jaar het seizoen dit jaar nog af bij haar Amerikaanse club NJ/NY Gotham FC. Daarna stopt Lloyd definitief als profspeelster.

Lloyd won met Team USA onder meer twee wereldtitels en twee olympische titels. Bij de Zomerspelen onlangs in Tokio moest ze met de Amerikaanse formatie genoegen nemen met brons.

Snooker-speler Higgins begint British Open met 147

17.47 uur: De Schot John Higgins is het British Open snooker meer dan uitstekend begonnen. Tegen de Zwitser Alexander Ursenbacher wist hij in het eerste frame de maximale break van 147 te maken. Het is de 12e keer in zijn snookercarrière dat hij de hoogste break wist te maken.

De 46-jarige Schot overtreft met deze 147 de snookerlegende, zijn landgenoot Stephen Hendry, die in zijn snookerperiode 11 keer de maximale break te wist maken. Ronnie O’Sullivan voert de ranglijst van maximale breaks aan en heeft maar liefst 15 keer een breaks van 147 punten gemaakt.

Grand Prix kunstrijden in november in China geschrapt

17.42 uur: De Grand Prix kunstrijden in het Chinese Chongqing gaat dit najaar niet door. Volgens de internationale schaatsunie ISU zijn er vooralsnog te weinig internationale vluchten beschikbaar om naar China te kunnen reizen. Bovendien kan door alle relevante voorzorgsmaatregelen rond het coronavirus de noodzakelijke ’bubbel’ voor alle deelnemers en begeleiders niet worden gerealiseerd.

De ISU nodigt andere landen uit om de organisatie van het evenement over te nemen. De Grand Prix in China zou plaatsvinden van 4 tot en met 7 november.

De internationale testwedstrijden op de langebaan van 8 tot en met 10 oktober in Peking gaan volgens een woordvoerder van de Nederlandse schaatsbond KNSB wel door. Het is nog niet duidelijk wie er namens Oranje in actie zullen komen bij het evenement op de nieuwe olympische piste. Vier maanden later gaan daar de olympische races tijdens de Winterspelen van Peking 2022 van start.

In het afgelopen schaatsseizoen stonden de WK afstanden in Peking gepland als olympisch testtoernooi. Door de coronapandemie werd dat evenement verplaatst naar Heerenveen, waar in januari en februari met succes een Friese ’schaatsbubbel’ van ruim een maand werd gecreëerd.

WK baanwielrennen 2021 in oktober in Roubaix

16.38 uur: De WK baanwielrennen zijn dit jaar van 20 tot en met 24 oktober in het Franse Roubaix. De WK zouden aanvankelijk worden gehouden in de Turkmeense hoofdstad Asjchabad, maar dat evenement werd op verzoek van de lokale organisatie geschrapt, meldde de internationale wielerunie UCI.

De organisatoren in Turkmenistan vonden het „gezien de gezondheidsbeperkingen vanwege de Covid 19-pandemie onmogelijk het evenement in het land te houden.” Het toernooi zou aanvankelijk van 13 tot 17 oktober plaatsvinden.

De WK baanwielrennen worden nu gehouden in het Vélodrome Couvert Régional Jean-Stablinski in Roubaix.

„Ik wil het organiserend comité van Roubaix feliciteren met hun sterke kandidatuur”, zei voorzitter David Lappartient van de UCI. „Roubaix is al heel lang een legendarische locatie vanwege de klassieker Parijs-Roubaix. De naam zal nu ook worden geassocieerd met de historie van de WK baanwielrennen.”

Willem II accepteert schikkingsvoorstel rode kaart Bergström

16.10 uur: Willem II-verdediger Emil Bergström moet de wedstrijden van zijn club tegen Vitesse en PEC Zwolle missen. Willem II heeft naar aanleiding van zijn rode kaart tegen Feyenoord het schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd. De Zweed is voor drie wedstrijden geschorst, waarvan een voorwaardelijk.

Bergström werd zondagmiddag na een harde overtreding op Luis Sinisterra door scheidsrechter Serdar Gözübüyük aanvankelijk met geel bestraft. Na ingrijpen van de VAR besloot de arbiter alsnog direct rood te geven. In de uitwedstrijd tegen NEC op 12 september kan de Zweed weer in actie komen.

Meeste rebellenclubs Super League terug in de ECA

15.57 uur: Negen van de twaalf clubs zijn ruim vier maanden na het stuklopen van de Football Super League (SL) weer toegelaten tot de International Club Association (ECA). Alleen Real Madrid, FC Barcelona en Juventus, die blijven vasthouden aan het idee van een competitie die kan concurreren met de Champions League, blijven buiten de belangenorganisatie die voetbalclubs in Europa vertegenwoordigt.

„Dit besluit van het bestuur van de ECA markeert het einde van een betreurenswaardige en turbulente episode voor het Europese voetbal en is in overeenstemming met de niet aflatende focus van de ECA op het versterken van de eenheid in het Europese voetbal”, aldus de belangenorganisatie maandag.

De twaalf rebellenclubs stapten in april bij de oprichting van een Super League direct uit de ECA. Na enkele dagen was de SL al mislukt na felle protesten van de nationale bonden, andere clubs en talrijke supportersgroepen.

De zes Premier League-clubs Manchester City en United, Liverpool FC, Chelsea FC, Arsenal FC, Tottenham Hotspur en verder ook AC Milan, Internazionale en Atlético Madrid hebben zich uiteindelijk teruggetrokken en boetes geaccepteerd, die soms in de miljoenen liepen.

Belgische doelman Courtois langer bij Real Madrid

14.03 uur: De Belgische doelman Thibaut Courtois blijft voorlopig aan Real Madrid verbonden. De club maakte bekend dat de international zijn contract heeft verlengd tot 2026. Hij had nog een overeenkomst tot 2024.

Courtois speelt sinds 2018 bij Real Madrid. Hij kwam ook uit voor Chelsea, Atlético Madrid en Genk. Op het Europees kampioenschap voetbal, afgelopen zomer, verdedigde Courtois het doel van het nationale elftal van België.

Van der Poel in selectie voor WK mountainbike

13.50 uur: Mathieu van der Poel is door bondscoach Gerben de Knegt opgenomen in de selectie voor het wereldkampioenschap mountainbike in het Italiaanse Val di Sole.

Naast van der Poel zijn ook Milan Vader en David Nordemann geselecteerd. Bij de vrouwen vormen Anne Terpstra, Anne Tauber, Lotte Koopmans, Ceylin del Carmen Alvarado en Sophie von Berswordt de selectie.

De Knegt ziet het WK met vertrouwen tegemoet: „Als Van der Poel helemaal hersteld is van zijn rugblessure maakt hij kans op zowel de shortrace als de cross country-wedstrijd. Milan Vader heeft zich helemaal op dit wereldkampioenschap voorbereid en heeft er het EK voor laten schieten. Bij de vrouwen hebben we een sterke groep, aangevoerd door de podiumkandidaten Anne Terpstra en Anne Tauber, die afgelopen weekend nog op het podium stonden van het EK.”

De mondiale titelstrijd vindt plaats van 25 tot en met 29 augustus. Het gaat om kampioenschappen Cross-Country, Downhill, 4Cross en E-MTB. Een nieuw onderdeel is de shortrace.

Geen Paralympiërs uit Afghanistan in Tokio

13.46 uur: Afghanistan vaardigt geen atleten af naar de Paralympische Spelen in Tokio. Door de situatie in het land na de machtsovername door de Taliban is het niet mogelijk naar Japan af te reizen, maakte het Internationaal Paralympisch Comité (IPC) bekend.

De Afghaanse delegatie bestond uit twee atleten. Zakia Khudadadi en Hossain Rasouli kwamen beiden uit in het taekwondo. De 23-jarige Khudadadi zou de eerste vrouw worden die Afghanistan vertegenwoordigde op de Paralympische Spelen.

Afgelopen zondag namen de Taliban, die er principieel tegen zijn dat vrouwen naar school gaan, werken of sport uitoefenen, de Afghaanse hoofdstad Kabul over. Alle luchthavens in het land zijn momenteel gesloten. Het is voor de atleten onmogelijk te vertrekken.

Definitief geen toeschouwers bij Paralympics

13.15 uur: Ook bij de Paralympics in Tokio worden geen toeschouwers toegelaten. Dat heeft het organisatiecomité laten weten na overleg met alle betrokken partijen. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan waren de fans deze zomer ook al niet welkom bij de Olympische Spelen.

Japan heeft nog steeds te maken met een toenemend aantal besmettingen en in meerdere delen van het land geldt daarom de noodtoestand. „De wedstrijden zullen onder zeer strenge maatregelen plaatsvinden”, zo liet de organisatie weten.

De Paralympics beginnen volgende week. Het lag in de lijn der verwachting dat daarbij geen toeschouwers aanwezig mochten zijn. Mogelijk wordt bij sommige wedstrijden een uitzondering gemaakt voor schoolkinderen.

Fors meer overheidsgeld voor Britse olympiërs

12.46 uur: De Britse overheid gaat de komende drie jaar in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs 232 miljoen pond, bijna 273 miljoen euro, investeren in de olympische en paralympische sport, heeft premier Boris Johnson aangekondigd.

Het bedrag is 44 procent hoger dan de overheidsbijdrage aan de Spelen van Tokio. Het geld komt ten goede aan de sporters, maar ook hun coaches en de begeleiders op zowel de Zomer- als Winterspelen.

De Britse ploeg won bij de Spelen in Tokio 65 medailles, waaronder 22 gouden verspreid over 25 onderdelen. Daarmee eindigden de Britten op de 4e plaats in de medaillespiegel.

„Team Groot-Brittannië heeft ons in Tokio het allerbeste van dit land laten zien. Het toonde sportiviteit, hard werk en verbrak records”, zei Johnson in een verklaring.

Motorcoureur Viñales stapt over naar Aprilia

12.19 uur: Coureur Maverick Viñales stapt in de MotorGP volgend seizoen over van Yamaha naar Aprilia. De 26-jarige Spanjaard ondertekende een contract voor één seizoen, met een optie op nog een jaar.

Viñales wordt bij Aprilia ploeggenoot van zijn landgenoot Aleix Espargaro. Hij vervangt de Italiaan Lorenzo Savadori.

Viñales debuteerde in 2011 op het WK in de toenmalige 125cc-klasse, tegenwoordig Moto3, op een Aprilia. In de Moto3 pakte hij de wereldtitel in 2013 op een KTM.

In de MotoGP won hij sinds zijn intrede in 2015 negen races. Twee keer werd hij derde in het eindklassement, in 2017 en 2019.

Tussen Yamaha en Viñales zat het al enige tijd niet goed. Eind juni maakte de Spanjaard al bekend te willen vertrekken. In de GP van Stiermarken zou hij bewust hebben geprobeerd zijn motor op te blazen. Yamaha schorste hem meteen, waardoor hij afgelopen weekend niet deelnam aan de GP van Oostenrijk.

Rusland overweegt kandidatuur Olympische Spelen 2036

12.08 uur: Rusland is van plan zich kandidaat te stellen voor de Olympische Spelen van 2036. Dat is de eerstvolgende beschikbare datum voor het evenement, dat afgelopen zomer in de Japanse hoofdstad Tokio werd gehouden.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maakte de interesse bekend. „We overwegen het serieus. Verschillende steden zijn geïnteresseerd. Sint-Petersburg zeker, maar bijvoorbeeld ook Kazan. Er zijn al concrete plannen ingediend.”

De Olympische Spelen van 2032 werden vorige maand toegewezen aan het Australische Brisbane. Eerder gaven Indonesië, dat ook al kandidaat was voor 2032, en Istanbul aan interesse te hebben in de organisatie van de Olympische Spelen in 2036. De Spelen van 2024 zijn in Parijs en vier jaar daarna in Los Angeles.

Vanwege een schorsing kan Rusland zich op dit moment niet kandideren voor de organisatie van een groot internationaal sportevenement. De Russische atleten in Tokio traden onder neutrale vlag aan. Dat zal ook volgend jaar nog gebeuren tijdens de Winterspelen in Peking.

Zege voor Medvedev in Toronto

08.53 uur: De Rus Daniil Medvedev heeft het ATP Masters-toernooi in Toronto op zijn naam geschreven. De nummer twee van de wereld, het reekshoofd in Canada, versloeg zondag in de finale de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 32) in twee sets: 6-4 en 6-3. De partij duurde 1 uur en 27 minuten.

De 25-jarige Medvedev verovert zijn vierde eindzege dit jaar, na de ATP Cup in Australië en de toernooien in Marseille en Mallorca. Hij is zijn twaalfde ATP-titel. Voor de 23-jarige Opelka was het zijn eerste Masters 1.000-finale. Hij won wel eerder al de ATP-toernooien in New York (2019) en Delray Beach (2020).

Lukaku maakt waarschijnlijk tegen Arsenal rentree bij Chelsea

08.48 uur: Romelu Lukaku maakt vermoedelijk in het komende weekeinde zijn rentree voor Chelsea in de Londense derby tegen Arsenal. De Belgische spits werd onlangs voor een bedrag van ruim honderd miljoen euro overgenomen van Inter. Hij speelde al eens eerder bij Chelsea.

„Vermoedelijk kan Romelu na zijn verplichte quarantaine dinsdag de groepstraining hervatten”, zei trainer Thomas Tuchel. „We zullen kijken of we hem in een paar dagen goed genoeg kunnen voorbereiden op de volgende wedstrijd. Ik denk dat de kans groot is dat we hem dan op het veld zien staan.”

Chelsea, de winnaar van de Champions League, begon afgelopen weekeinde het seizoen in de Premier League met een overwinning op Crystal Palace.