Financiële dreun voor Europese clubs: ’Mislopen van 4 miljard euro’

De ECA, de associatie van Europese clubs, kwam tot dat bedrag na een steekproef onder clubs uit tien landen. De Eredivisie is ook meegenomen in het onderzoek.

De Nederlandse competitie werd voortijdig afgebroken, net als de competities in Frankrijk en Schotland die eveneens niet zijn afgemaakt. De zeven andere onderzochte competities, waaronder de Premier League, de Bundesliga, La Liga en de Serie A, zijn of worden wel uitgespeeld.

Volgens de ECA lopen de totale inkomsten dit seizoen in de onderzochte competities door de crisis terug van 19,6 naar 18,1 miljard. Voor komend seizoen voorspelt de associatie 18,4 in plaats van 20,5 miljard aan inkomsten. De vaak onvoorspelbare transferopbrengsten zijn niet meegenomen in dat bedrag. In alle Europese competities bij elkaar lopen de clubs naar schatting gezamenlijk 4 miljard mis.

„De financiële impact van Covid-19 op de Europese clubs is, voor zo ver we nu kunnen inschatten, een seismische schok”, zei ECA-directeur Charlie Marshall. „Zelfs nu de meeste competities weer bezig zijn. Die impact stopt niet als er weer wordt gevoetbald. Het gaat komend seizoen door. We moeten maatregelen nemen om voor een duurzamere voetbalindustrie in de toekomst te zorgen.” Marshall pleit ervoor om op secure wijze naar kostenbesparingen te kijken.