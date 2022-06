Sjaak Swart na 53 jaar herenigd met bijzonder tricot

De 83-jarige Swart heeft vrijwel geen relicten van zijn rijke carrière bewaard, maar via de nabestaanden van Milan-verdediger Angelo Anquiletti kwam het shirt van Swart een paar jaar geleden op de shirtjesverzamelaarsmarkt en een collectioneur uit Hongkong tikte het tricot op de kop. Speciaal voor de presentatie van het lijvige boekwerk Het Ajax-shirt. De glorie van rood & wit was het shirt ingevlogen, zodat Swart het nog eens van dichtbij kon zien.

In de Amsterdam Toren in Amsterdam-Noord met een schitterend uitzicht op het IJ en de oude binnenstad namen Swart en Jari Litmanen de eerste exemplaren van het magnifieke boekwerk in ontvangst. Daarvoor was de Fin speciaal naar Amsterdam gereisd. Oud-Ajax-voorzitter Michael van Praag overhandigde het eerste exemplaar aan Swart, die op zijn beurt Litmanen een luxe boekwerk verschafte.

Sjaak Swart en Jari Litmanen nemen het lijvige boekwerk in ontvangst. Rechts het boven water gehaalde shirt van Swart uit 1969.

De presentatie van het boek werd bijgewoond door vele Ajax-coryfeeën onder wie Ronald de Boer, Tarik Oulida, Dick Schoenaker, Pim van Dord en Mohammed Nouri, de vader van Abdelhak Nouri, aan wiens shirt met rugnummer 34 een apart hoofdstuk is gewijd in het boek.

De basis voor het boekwerk van Kick Uitgevers vormt de collectie van vier verwoede verzamelaars van Ajax-tenues, die de mooiste exemplaren van hun collectie wilden delen met het grote publiek. Gaten in de collectie werden aangevuld met een zoektocht langs verzamelaars van shirts in de hele wereld. Volgens de verzamelaars ontbreken met 1970 als vertrekpunt – daarvoor was er minder een shirtjescultuur en werd materiaal hergebruikt – slechts drie Ajax-shirts in de collectie van meer dan vierhonderd tricots, die is weergegeven in het boek.

Het oudste Ajax-shirt in de collectie en ook het boek dateert uit de jaren dertig en is nog gedragen door de in 1899 geboren clublegende Wim Volkers. Bij de presentatie op de achttiende verdieping van de Amsterdam Tower werden bijzondere exemplaren op paspoppen geshowd. Naast het boven water gekomen shirt van Swart zat daar een door Litmanen in de Champions League-uitwedstrijd tegen Bayern München gedragen shirt bij en een speciaal tricot voor de afscheidswedstrijd van Johan Cruijff tegen datzelfde München, wat een pijnlijke aangelegenheid werd met een 0-8 nederlaag.

Er zijn van ’Het Ajax-shirt. De glorie van rood & wit’ drie luxe-edities gemaakt, die in het teken staan van de Ajax-iconen Dennis Bergkamp, Jari Litmanen en Stanley Menzo. Litmanen werkt vrijdag een signeersessie af waarbij hij in de Ajax-fanshop en in de Stadsschouwburg aanwezig is om de Litmanen-editie van een handtekening te voorzien. Bergkamp kon de presentatie van het boek niet bijwonen, omdat hij in Engeland is bij zijn pas geboren kleindochter. Zijn dochter Estelle is de partner van Manchester United-middenvelder Donny van de Beek. Menzo kon er niet bij zijn, omdat hij in Suriname aan het werk is met de nationale ploeg, die Nations League-wedstrijden afwerkt. Namens de oud-doelman waren zijn broer en zus van de partij.