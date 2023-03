Ronald Koeman heeft plek voor drie debutanten in selectie Oranje

Voor Wieffer, Geertruida en Verbruggen geldt dat zij voor het eerst bij de selectie zitten. De anderen maakten eerder al deel uit van de ploeg, maar speelden nog niet.

Verder is de selectie van Georginio Wijnaldum opvallend. De middenvelder liep vorig jaar augustus een beenbreuk op tijdens een training van zijn club en maakte pas eind februari zijn rentree nadat hij het WK aan zich voorbij had moeten laten gaan. Wijnaldum speelde tot dusverre 86 interlands voor Oranje.

De volledige selectie

Keepers: Bart Verbruggen (RSC Anderlecht), Jasper Cillessen (N.E.C.), Mark Flekken (SC Freiburg).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Bayern München), Sven Botman (Newcastle United), Virgil van Dijk (Liverpool), Denzel Dumfries (Inter), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Matthijs de Ligt (Bayern München), Tyrell Malacia (Manchester United) Jurriën Timber (Ajax).

Middenvelders: Frenkie de Jong (Barcelona), Davy Klaassen (Ajax), ), Marten de Roon (Atalanta), Xavi Simons (PSV), Kenneth Taylor (Ajax), Mats Wieffer (Feyenoord), Georginio Wijnaldum (AS Roma), Steven Berghuis (Ajax).

Aanvallers: Steven Bergwijn (Ajax), Wout Weghorst (Manchester United), Memphis Depay (Atlético Madrid), Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool).

De afvallers uit de voorselectie zijn:

Jordy Clasie, Jeremie Frimpong, Ryan Gravenberch, Quilindschy Hartman, Noa Lang, Vincent Janssen, Teun Koopmeiners, Kjell Scherpen, Kenny Tete, Joey Veerman en Stefan de Vrij.

EK 2024

Op 24 maart zit Koeman voor de eerste maal op de bank in zijn tweede termijn als bondscoach. Frankrijk is dan in Parijs de eerste tegenstander in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2024. Drie dagen later staat een thuiswedstrijd tegen Gibraltar op het programma. Naast Frankrijk en Gibraltar zijn Griekenland en Ierland de tegenstanders in het kwalificatietoernooi voor het EK van 2024 in Duitsland. Komende zomer strijdt Oranje in eigen land met Spanje, Italië en Kroatië om winst van de Nations League.