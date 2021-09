Paralympisch goud voor tandemduo Ter Schure en Fransen en zwemster Zijderveld

Ter Schure en Fransen wonnen op de Fuji International Speedway met overmacht voor landgenoten Tristan Bangma en Patrick Bos. Het brons ging naar Alexandre Lloveras en piloot Corentin Ermenault uit Frankrijk.

Ter Schure en Fransen, die eerder in de week na materiaalpech maar net naast het goud grepen in de tijdrit, gingen er al vroeg in de wedstrijd vandoor. De voorsprong van het duo liep in de Japanse regen daarna alleen maar op.

Bangma en Bos reden weg uit de achtervolgende groep. Ze kwamen binnen op ruim 5 minuten van Ter Schure en Fransen. Het Franse duo zat daar nog meer dan een minuut achter.

Chantalle Zijderveld op weg naar het goud. Ⓒ REUTERS

Zwemster Zijderveld pakt tweede goud

Zwemster Chantalle Zijderveld pakte in Tokio haar tweede gouden medaille. De 20-jarige Zwijndrechtse won de 200 meter wisselslag in de SM10-klasse in een nieuwe wereldrecord van 2.24,85 minuten. Lisa Kruger pakte op 3 seconden brons.

Het is de vijfde medaille voor Zijderveld in de Japanse hoofdstad. Ze won eerder goud op de 100 meter schoolslag, zilver op de 50 en de 100 meter vrije slag en brons op de 100 meter vlinderslag.

Kruger brons

Kruger pakte haar vierde medaille in Tokio. Ze won eerder brons op de 100 meter vrije slag en 100 meter rugslag en zilver op de 100 meter schoolslag. Op de 200 meter wisselslag moest ze behalve Zijderveld ook de Hongaarse Bianca Pap voor laten gaan.