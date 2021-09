Paralympisch goud voor tandemduo Ter Schure en Fransen, zwemster Zijderveld en atlete Van Gansewinkel

Ter Schure en Fransen wonnen op de Fuji International Speedway met overmacht voor landgenoten Tristan Bangma en Patrick Bos. Het brons ging naar Alexandre Lloveras en piloot Corentin Ermenault uit Frankrijk.

Ter Schure en Fransen, die eerder in de week na materiaalpech maar net naast het goud grepen in de tijdrit, gingen er al vroeg in de wedstrijd vandoor. De voorsprong van het duo liep in de Japanse regen daarna alleen maar op.

Bangma en Bos reden weg uit de achtervolgende groep. Ze kwamen binnen op ruim 5 minuten van Ter Schure en Fransen. Het Franse duo zat daar nog meer dan een minuut achter.

Chantalle Zijderveld op weg naar het goud. Ⓒ REUTERS

Zwemster Zijderveld pakt tweede goud

Zwemster Chantalle Zijderveld pakte in Tokio haar tweede gouden medaille. De 20-jarige Zwijndrechtse won de 200 meter wisselslag in de SM10-klasse in een nieuwe wereldrecord van 2.24,85 minuten. Lisa Kruger pakte op 3 seconden brons.

Het is de vijfde medaille voor Zijderveld in de Japanse hoofdstad. Ze won eerder goud op de 100 meter schoolslag, zilver op de 50 en de 100 meter vrije slag en brons op de 100 meter vlinderslag.

Atlete Van Gansewinkel pakt ook goud op 100 meter

Atlete Marlène van Gansewinkel heeft haar tweede gouden medaille veroverd. Nadat de geboren Tilburgse al de 200 meter had gewonnen was ze vrijdag de beste op de 100 meter in de klasse T64. Daarin komen atleten uit met een dubbele of enkele onderbeenamputatie. Haar landgenote Fleur Jong miste op een haar het brons. Kimberley Alkemade, de derde Nederlandse finaliste, werd vijfde.

Van Gansewinkel liep in het olympisch stadion van Tokio een tijd van 12,78 en hield daarmee de Duitse Irmgard Bensusan en de Canadese Marissa Papaconstantinou achter zich. De Brabantse won ook al brons bij het verspringen. Daar pakte Jong het goud. Alkemade had al brons op zak van de 200 meter.