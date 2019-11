Van der Poel dag na EK-goud opnieuw oppermachtig

Van der Poel reed in Niel zijn derde cross van dit najaar. Na de zeges in Ruddervoorde en het Italiaanse Silvelle zei hij nog naar het juiste gevoel op zoek te zijn. In Niel leek de 24-jarige wielrenner weer helemaal in zijn element. In de derde ronde zette hij op de zandstrook even aan en was vertrokken. "Ik reed één keer goed in de zandbak en had meteen een mooi gaatje", zei hij. De concurrenten konden de hem niet meer bijhalen en zijn voorsprong werd alleen maar groter.

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik