Domper voor City en Liverpool

Liverpool moet het voorlopig nog stellen zonder doelman. De Braziliaan liep begin augustus een kuitblessure op en in eerste instantie was de verwachting dat hij enkele weken uit de running zou zijn. „Hij gaat langzaam vooruit, maar we kunnen niets met hem forceren. Ik verwacht dat ik hem weer na de volgende interlandperiode kan inzetten”, zegt trainer Jürgen Klopp.

„Hij had ernstig letsel aan zijn kuit. Gelukkig ziet het er nu al een stuk beter uit. Dat is goed voor ons en voor hem, maar we weten niet precies hoe lang het nog gaat duren.” Het doel is dat hij half oktober weer fit is. Op 20 oktober staat de uitwedstrijd tegen Manchester United op het programma. De Spaanse keeper Adrián vervangt Alisson en zal voorlopig de eerste keus zijn onder de lat.

Laporte

Laporte van Manchester City is zeker vijf tot zes maanden uitgeschakeld vanwege knieproblemen. De 25-jarige verdediger moest geopereerd worden omdat hij letsel had aan de kniebanden en de meniscus.

Aymeric Laporte verlaat per brancard het veld. Ⓒ REUTERS

Laporte raakte eind augustus geblesseerd in het duel met Brighton & Hove Albion en verliet per brancard het veld. De Franse international kwam na het WK 2018 naar Manchester City en is een vaste waarde in het team van trainer Pep Guardiola.