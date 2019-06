Opvallende transfertrend bij Oranje Leeuwinnen

Het Nederlands vrouwenelftal gaat stijlvol gekleed naar Frankrijk, waar het WK vrijdag van start gaat. Ⓒ Foto KNVB/Cavallaro

ROTTERDAM - De Oranje Leeuwinnen lijken het aloude credo ’rust, reinheid en regelmaat’ in aanloop naar het WK in Frankrijk nieuw leven te hebben ingeblazen. Een groot gedeelte van de speelsters van Sarina Wiegman heeft richting het toernooi voor zekerheid gekozen en weet al waar het volgend seizoen speelt. Opvallend, maar de bondscoach wrijft in haar handen. Zij weet ook dat randzaken alleen maar afleiden tijdens een toernooi.