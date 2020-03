Sprintkoning Harrie Lavreysen: ’Voorbereid op moment dat we niet naar buiten mogen’

Sprintkoning Harrie Lavreysen is ook in de ban van de coronacrisis. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Hij kroonde zich begin deze maand tot de koning van Berlijn. Harrie Lavreysen pakte wereldtitels op de teamsprint, keirin en individuele sprint, maar dat alles telt even niet. Ook de 23-jarige baanrenner is in de ban van de coronacrisis. „We zouden met de ploeg eigenlijk afreizen naar Mallorca om daar een trainingskamp te houden, maar dat gaat natuurlijk niet door nu. Je mag in Spanje momenteel niet eens op straat fietsen en misschien gaan we in Nederland ook wel die kant op.”