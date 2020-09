Einde Tour voor Egan Bernal

Dat meldt zijn vanochtend op Twitter. „We hebben het besluit genomen, met de beste bedoelingen voor Egan”, zegt teambaas Dave Brailsford in een statement. „Egan is een ware kampioen die houdt van koersen, maar hij is ook een jonge (23, red.) coureur die nog veel Tours gaat rijden. Echter, wij denken dat het beter is voor hem om nu te stoppen.”

Bernal, de Tourwinnaar van 2019, verloor de laatste dagen veel tijd. Zijn kans om op opnieuw de gele trui naar Parijs te rijden was al verkeken. De Colombiaan baalt van het besluit om af te stappen. „Dit is natuurlijk niet hou ik de Tour had willen eindigen, maar ik ben het ermee eens dat dit het juiste besluit is, gezien de omstandigheden.”