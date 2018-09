WK steeds meer op de tocht voor Neuer

De keeper is inmiddels hersteld van een langdurige voetblessure en heeft de groepstraining hervat, maar coach Jupp Heynckes zal hem niet inzetten in de laatste twee wedstrijden die de Duitse landskampioen nog speelt.

"Manuel zal zaterdag niet meedoen in de laatste competitiewedstrijd tegen VfB Stuttgart en ook niet volgende week in de bekerfinale tegen Eintracht Frankfurt", zegt de coach in het Duitse vakmagazine Kicker.

WK-selectie

Een mogelijke rentree van Neuer kan nu pas gestalte krijgen op 2 juni, maar dan als doelman van het Duitse elftal. De 'Mannschaft' oefent die dag tegen Oostenrijk. Bondscoach Joachim Löw maakt volgende week zijn voorlopige selectie bekend voor het WK in Rusland.

Neuer kan normaal gesproken rekenen op een plek in het team, mits hij voldoende fit is. "Ik kan er zelf nog weinig over zeggen. Het voelt goed aan en tot dusver ben ik tevreden over mijn herstel", aldus de 32-jarige doelman, die zijn laatste wedstrijd speelde in september 2017.

