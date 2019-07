Kelderman kan net als Dumoulin in 2016 ’een beetje fladderen’

Wilco Kelderman met vrouw Rebecca en dochtertje Juul Ⓒ De Telegraaf

NANCY - Wilco Kelderman zit lekker in zijn vel. Hij begint nog meer te stralen als hij in finishplaats Nancy zijn vrouw Rebecca en half jaar jonge dochtertje Juul een dikke zoen kan geven. De druk die de Barnevelder de afgelopen jaren als klassementsman ervoer in een grote ronde is er niet. Hij vaart deze Tour de France wel bij de uitspraak die zijn afwezige ploegmaat Tom Dumoulin kort voor zijn deelname in 2016 deed: ’Een beetje fladderen’.