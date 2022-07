Parsons: ’Nog nooit zoveel pech in één jaar gehad’

De Engelsman zag dinsdag hoe tweede aanvoerder Vivianne Miedema positief testte op corona. Zijn vedette mist daardoor het duel van woensdag tegen Portugal. Ook eerste captain Sari van Veenendaal ontbreekt. Zij zit vanwege een tegen Zweden (1-1) opgelopen schouderblessure zelfs alweer thuis. Jackie Groenen bleek zondag besmet met corona en zit sindsdien in isolatie. Aniek Nouwen heeft nog te veel last van haar enkel. Stefanie van der Gragt lijkt gelukkig snel hersteld van haar ribblessure.

Eerder ontbraken Daniëlle van de Donk en Lieke Martens al langere tijd vanwege fysieke malheur. Daarnaast miste Parsons vorig jaar een gedeelte van een trainingskamp door problemen rond een vlucht vanuit de Verenigde Staten, waar hij tijdens de eerste maanden van zijn bondscoachschap trainer was van de Amerikaanse topclub Portland Thorns.

Eenmalig de strerkste basis

Tegen Zweden kon de 21e buitenlandse bondscoach in dienst van KNVB eindelijk (voor het eerst sinds zijn aantreden in september vorig jaar) met zijn sterkste opstelling aantreden. Of hij er niet moe van wordt dat hij vier dagen later alweer vier basisklanten moet missen? „Ik word gelukkig niet snel moe.”

Parsons koos er dinsdag voor om optimistisch te blijven. Hij moet ook wel. Wat zullen zijn spelers wel niet denken als hij als bondscoach bij de pakker neer gaat zitten? „We kunnen inzoomen op het feit dat we meerdere spelers missen, maar andere landen hebben vergelijkbare problemen. We moeten ons richten op de dingen waar we controle op hebben: zoals straks een goede training afwerken en morgen dapper voor de dag komen.”

Parsons hield al een half jaar rekening met een corona-uitbraak, erkende hij dinsdag in het Leigh Sports Village, waar woensdag om 21.00 uur (Nederlandse tijd) wordt afgetrapt tegen Portugal. „Je probeert zo pro-actief mogelijk te zijn en overal op te letten, maar toch is het gebeurd. Ik ben in ieder geval dankbaar dat we inmiddels over een brede selectie beschikken. Al wordt de uitdaging om te presteren natuurlijk niet makkelijk.”